Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2023 ore 07 | 30

(Di venerdì 17 febbraio 2023)DEL 17 FEBBRAIO 2022 ORE 07.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBVILITA’ , UN SERVIZIO DELLA. PARTIAMO DAL TRASPOSRTO PUBBLICO NELLA GIORNATA DI OGGI E’ IN PROGRAMMA, LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COINVOLTERA’ LE RETI GETITE DA COTRAL, ATAC ETPL, DUNQUE BUSURBANI ED EXTRAURBANI , TRAM, METROPOLITANE E FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE,MLIDO EVITERBO LA PROTESTA SI SVOLGERA’ NELLE FASCE ORARIE DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO IN PARTICOLARE PER LA-LIDO ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ORE 8.15 ORA LA VIABILITA’ SUL RACCORDO NUALRE DISI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGITA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ...