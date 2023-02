Ventura su L’Isola dei Famosi | poi rivela | “Mi è stato chiesto di condurre La Talpa”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tra le regine della tv italiana c’è anche Simona, che tra Rai, Mediaset e Sky ha fatto di tutto, da Mai Dire Gol, Matricole e Festivalbar, al Festival di Sanremo e X Factor. Anche se forse il programma per cui tutti la ricordano con più nostalgia èdei. Purtroppo le possibilità di rivedere Super Simo al timone del reality sono pari allo zero e l’ha ribadito la diretta interessata. Ieri a Bella Ma’ laha dichiarato che non rifarebbe piùdei. La presentatrice ha ancheto che in passato le èanchediLa, ma che ha rifiutato.: “Non tornerei adei ...

... lasi è sbilanciata sui suoi programmi rivelando quelli a cui è più legata o meno. Tuttavia ha ammesso categorica che non ricondurrebbe più in futurodei famosi svelando anche il ..., sequela di Venezia salva , è un lungometraggio nel cui ... Jaffier, non riesce a concretizzare'attacco su Venezia; è ... Jaffier non si uccide, non viene ucciso, ma approda su un'e ...

Ventura su L'Isola dei Famosi, poi rivela: "Chiesto di condurre La Talpa" Biccy

Gilberto Ventura: “Comunità ebraica molto diffusa in Sicilia e strettamente legata al territorio” Quotidiano di Sicilia

Simona Ventura pubblica una foto della sua mamma: identiche Il Granata

Antonella Elia a Sanremo: chi è, vita, carriera e gaffe con gli sponsor Trend-online.com