Venezia ' in secca' per la bassa marea | difficoltà nei canali

Canali interni ridotti a stradine melmose, barche ormeggiate in secca, le antiche fondamenta dei palazzi a vista, anche lungo il Canal Grande. Venezia è alle prese da molti giorni con una bassa marea - causato dal fenomeno contrario di quello dell'acqua alta - che

A Venezia i canali restano senz'acqua: gondole in secca appoggiate sui fondali la Repubblica

Pesci morti galleggiano nei rii in secca, è allarme a Venezia ... Fanpage.it

Moria di pesci, il mistero dei canali in secca a Venezia La Nuova Venezia

Venezia, canali in secca nel clou del Carnevale. Gondole incagliate, ambulanze in difficoltà: «Sanitari a piedi con i malati in braccio» Corriere della Sera

Barche e gondole in secca nei canali di Venezia: la bassa marea eccezionale RaiNews

