Venezia | il Comune multa gli autori dei fuochi d’artificio per il ritorno degli imputati per camorra Ma la sanzione è di 50 euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Costano unada 50che hanno accompagnato ila casa, dopo oltre tre anni di carcere, di Luciano Donadio, accusato di essere il boss dell’infiltrazione camorristica in Veneto Orientale. Laamministrativa è stata notificata a una persona che si sarebbe resa personalmente responsabile di un episodio che ha suscitato clamore a Eraclea, il paese già travolto dallo scandaloarresti del 2019. L’amministrazione comunale ha agito a seguitoaccertamenti svolti dai carabinieri che, dopo l’esplosione dei, avvenuta nei pressi della casa di Donadio, si sono recati per effettuare controlli. Per accendere, infatti, è richiesta una apposita ...