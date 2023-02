Nonostante non ci siano prove a sostegno della sfortuna del17, molte persone continuano ad ... In Giappone , ad esempio, il numero 4 è considerato sfortunatola sua pronuncia è simile a ......serie è disponibile coi primi due episodi (l'appuntamento si ripeterà per cinque volte ogni)... per cui, se le domande e le risposte vi sembrano un po' generiche, saprete. Django: Un ...

Venerdì 17, perché porta sfortuna La storia e cosa dice la scienza Corriere della Sera

Ecco perché venerdì 17 porta male: tra storia e religione Trend-online.com

Venerdì 17: perché viene considerato un giorno sfortunato Gazzetta del Sud

Comunicato del Coordinamento dei Cdr del Gruppo Gedi: ecco perché venerdì non siamo online e sabato in edicola La Stampa