“Vendeva informazioni alla Russia” Scandalo in Germania | il traditore tra gli 007

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Una guerra silenziosa a colpi diraccolte da spie. Si combatte anche così la battaglia tra lae l'Occidente: Carsten L., dipendente dell'agenzia di intelligence esterna tedesca (Bnd), è stato arrestato il 21 dicembre a Berlino per sospetto tradimento. L'agente è finito in manette con l'accusa di essere una spia al servizio di Mosca ed in particolare aveva il compito di otteneresulle coordinate dei sistemi di difesa in Ucraina. Lachiedevarisorsa le posizioni dei sistemi di lanciarazzi multipli HIMARS forniti dagli Stati Uniti e del sistema di difesa aerea IRIS-T fornito da Berlino. Come ricompensa per i suoi servizi, il dipendente ha ricevuto dall'Fsb, i servizi russi, una somma a sei cifre e il denaro è stato trovato da lui al momento dell'arresto. ...