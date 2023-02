Ve lo ricordate Dalmat? «Bevevo | mi sono schiantato | sono finito in coma e su una sedia a rotelle»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Stéphaneoggi ha 44 anni. Ha giocato nell’OM, nel PSG ma anche nell’Inter. E’ scomparso dai radar dal 2012, quando ha smesso di giocare. Dice che messa la parola fine è “affondato”. Lo racconta a Le Parisien. “Mia moglie se n’era andata e io ero solo nella mia casa di Bordeaux. Ho riflettuto, ho fatto qualsiasi tipo di pensiero oscuro. Non mi piacevo. Così ho iniziato a bere, da solo. E abbastanza rapidamente, la mia vita è diventata champagne tutto il giorno per ubriacarmi e dormire. Ero in fondo”. E gli amici, i suoi ex colleghi? “Quali amici? Il telefono non suonava, ma in questo ambiente non ho mai cercato di fare amicizia. In sedici anni di carriera, ho forse cinque amici. È tutto. Il clic è arrivato quando ho ritrovato il mio primo amore che avevo conosciuto a Lens. Mi ha aiutato a rimettermi in carreggiata. Senza di lei, sarei potuto diventare un relitto ...