Vangelo di oggi 17 Febbraio 2023 | Mc 8 | 34-9 | 1 | Video commento

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi venerdì 17, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Quale vantaggio c’è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita?” “Fa parte degli sviluppi dell’amore verso livelli più alti, L'articolodi17: Mc 8,34-9,1proviene da La Luce di Maria.

Dal Vangelo secondo Marco Mc 8,34-9,1 In quel tempo, convocata la folla insieme ai suoi discepoli, Gesù disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la sua croce e mi s ...