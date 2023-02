Valter Trevisani Lead Independent Director di Fincantieri

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il consiglio di amministrazione diha approvato il Piano di Sostenibilita’ 2023-2027, e, su richiesta degli amministratori indipendenti, ha nominato il consigliere indipendentequaledella Societa’, in conformita’ al Codice di Corporate Governance. Il, spiega in una nota la societa’, restera’ in carica fino alla scadenza dell’attuale consiglio di amministrazione e pertanto fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. L'articolo proviene da Ildenaro.it.