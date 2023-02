Valditara | “70mila assunzioni in arrivo con nuovo sistema di reclutamento Percorsi specifici per il sostegno”

Nella roadmap del Pnrr, al capitolo reclutamento insegnanti, sono previsteassunzioni entro dicembre 2024. Posti di cui la scuola ha bisogno come il pane visto che ogni ...: "Basta ...Reclutamento e supplenze , il tema è caldissimo e il ministro dell'Istruzione Giuseppelo ha proposto direttamente all'Unione Europea. L'obiettivo è arrivare all'assuzione diinsegnanti . Per il nuovo piano di reclutamento serve infatti il via libera da Bruxelles. Come ...

Il suicidio della studentessa dello Iulm, che pensava di aver “fallito negli studi”, e il discorso di Emma Ruzzon, studentessa ...Non è scontato, il ministro Giuseppe Valditara dovrà convincere la commissione europea ... Rispetto all'obiettivo dei 70mila posti, rimangono 50mila assunzioni da fare attraverso concorsi ordinari. La ...