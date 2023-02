Usa | bimbo si spara e muore | la pistola era sul comodino di casa

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un bambino di tre anni è morto, dopo essersito con unada 9 millimetri, trovata su unnella suain Florida. L’ennesima tragedia, provocata dalla presenza delle armi nelle famiglie americane è successa a Deland, a nord di Orlando. Secondo la ricostruzione di Mike Chitwood, sceriffo della contea di Volusia, il piccolo, insieme al fratellino di 7 anni, era stato affidato dai genitori, che erano andati al supermercato, alla sorella di 16 anni. E’ stata la ragazzina a chiamare il 911, ha detto ancora lo sceriffo definendo la telefonata “straziante”: “Il mio fratellino si èto, c’è sangue dappertutto”, ha detto all’operatore delle emergenze. Non è chiaro come il bambino abbia potuto trovare sullache ...

