Uomini e Donne spoiler 17 febbraio | Lavinia spegne telecamere con Alessio | Armando crea caos

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nella puntata del 17diassisteremo al continuo della puntata andata in onda ieri. In particolare, dunque, vedremo che cosa è successo tra Federico e Carola. I due continueranno a confrontarsi in studio, ma ad un certo punto ci sarà un colpo di scena. Al trono over, invece, vedremo che sarà L'articolo proviene da KontroKultura.