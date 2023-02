Uomini e donne | Ludovica Valli alle prese con i sensi di colpa da neo mamma bis

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’ex protagonista di, tra le lacrime, si sente sopraffatta daidiper la sua primogenita, ora che è diventataper la seconda volta. Come molte altre neomamme, l’influencer mostra ai suoi follower le gioie e le difficoltà della sua nuova realtà. Sebbene sia entusiasta dell’arrivo del nuovo bambino, la consapevolezza di dover soddisfare le esigenze del neonato a discapito della figlia maggiore, che ora deve condividere le attenzioni della madre, la rende vulnerabile e combattuta. Questo perché teme che la figlia maggiore risenta della nuova situazione. In passato, tutte le attenzioni erano concentrate su Anastasia, la figlia maggiore, e ora persino attività come andare in piscina con lei sembrano ...