Uomini e Donne | avete visto com’era Carola prima del successo? Come è cambiata

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il momento della scelta di Federico Nicotera asi avvicina sempre di più. Il tronista romano, a breve, farà il nome tanto atteso tra le due corteggiatrici con cui ha portato avanti il percorso, ovvero Alice Barisciani eCarpanelli. Quest’ultima, in particolare, ha catturato l’interesse del pubblico per via del suo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.