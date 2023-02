Uomini con la gonna

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Se potessimo fare un salto nel passato e girare tra le strade dell’Antica Grecia potremmo osservare glidi allora indossare unicamente gonne, questo li ha mai resi meno virili? Per niente, anzi il contrario. A quei tempi era simbolo di virilità e giovinezza, come il kilt in Scozia che ancora oggi vediamo sfilare nelle celebrazioni più antiche e importanti. Negli anni ’80 abbiamo visto come la moda ha cercato di diffondere e promuovere una moda unisex, finendo poi per dileguarsi a causa degli stereotipi di genere che la società ha imposto. Se lavanta una relazione così duratura con gli, perché ancora oggi ci scandalizziamo se capita di incontrare qualcuno indossarle, pronti a etichettarlo come femminile o ambiguo? Ultimamente sui red carpet internazionali abbiamo visto finalmente l’uomo osare, possiamo prendere ...