Università di Siena | Concorso per 1 Professore Seconda Fascia

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’degli Studi diha Bandito una Pubblica Selezione per l’assunzione di 1di, da assegnare al settore concorsuale 12/B1 Diritto Commerciale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza. Il Bando é aperto a tutti coloro siano interessati a lavorare presso l’di, come Docente, con il compito di formare nuovi Professionisti nel settore Giuridico Commerciale. L’Ateneo é una realtà di alto livello, viene richiesta competenza nella materia, predisposizione all’insegnamento, laurea magistrale, conoscenza della lingua inglese, doti comunicative e relazionali. La scadenza per la presentazione della Domanda é prevista il giorno 16 marzo 2023. Bando diE' indetta, ai sensi ...