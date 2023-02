Università di Milano | Concorso per 1 Tecnico di Scienze Ambientali

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 17 febbraio 2023) L’degli StudiBicocca ha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura in categoria D, da assegnare all’area tecnica,-scientifica ed elaborazione dati, presso il Dipartimento didell’Ambiente e della Terra. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. L’Bicocca dioffre la possibilità di Candidarsi per 1 Posto nel Dipartimento che si occupa dell’Ambiente. L’argomento é attualissimo, le ricerche in continuo divenire. Quotidianamente emergono nuovi punti di vista e conseguenti necessità. Verranno presi in considerazione Soggetti con laurea magistrale in materie tecniche o scientifiche, esperienza nell’ambito universitario, ottima conoscenza della lingua inglese, che ...