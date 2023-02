Università | Bernini | “Lavorare su investimenti e spendere bene”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Prima di tutto bisogna stabilizzare le cose che sono state fatte dal Pnrr quindisuglie togliere tutte quelle complessità burocratiche che rischiano di rallentare il percorso di crescita che deve realizzarsi da qui al 2026”. Lo afferma il ministro dell’Universita’ e della Ricerca Anna Maria, oggi a Catania per l’inaugurazione del 588/o anno accademico dell’Universita’. “Altra priorità fondamentale – aggiunge- e’ che proprio ieri abbiamo impostato nel decreto legge Pnrr la valorizzazione dei ricercatori e dei dottori di ricerca, in andata dall’Italia, e di ritorno dal nostro Paese. Parliamo – osserva- quindi di incentivi per i dottori di ricerca e per i ricercatori sempre più attrattivi, sempre più in grado di ...