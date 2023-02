United | Al Thani conferma l’interesse d’acquisto | “L’obiettivo è che diventi il club più grande al mondo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Jassim bin Hamad Al, presidente della Banca del Qatar QIB, ha presentato un’offerta ufficiale per l’acquisizione del Manchester. L’importo offerto per il 100% delle quote delnon è stato reso noto ma dovrebbe aggirarsi intorni ai 4,5 miliardi di euro. “L’offerta sarà interamente priva di debiti attraverso la Nine Two Foundation, che cercherà di investire nelle squadre di calcio, nel centro di allenamento, nello stadio e nelle infrastrutture”, si legge nel comunicato ufficiale. “è che il ManchesterFootballsia rinomato per la sua eccellenza nel calcio e visto come il piùdi calcio del. Ulteriori dettagli sull’offerta saranno svelati se e quando il processo di offerta si ...