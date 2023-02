UniFortunato | venerdì la presentazione del libro ‘ADHD – Compendio teorico-pratico’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –24 febbraio alle ore 16.30 l’Aula Magna dell’Università Giustino Fortunato con sede in viale Raffaele Delcogliano (Bn), ospiterà ladella pubblicazione dal titolo: ”ADHD:-pratico per i professionisti, i pazienti e i familiari”. Il manuale intende sfatare miti e disinformazione esistenti sull’ADHD, mostrando le più recenti evidenze scientifiche, proponendosi come testo accurato e completo di conoscenza dell’ADHD tra professionisti, pazienti, famiglie così da produrre un positivo effetto e conseguenti benefici per quanti ne soffrono. Il taglio pratico e la forma accessibile del testo hanno l’obiettivo di aiutare a porre sempre maggiore attenzione, non tralasciando quindi particolari importanti, alle teorie e ai modelli esplicativi del ...