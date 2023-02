Una nuova offerta per rilevare il Festival di Sanremo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Pinuccio C’è sul tavolo una secondaper ildie l’ipotesi bando da parte del Comune diventa sempre più probabile. È questa la notizia svelata da Pinuccio nella rubrica “Rai Scoglio 24” di Striscia la notizia. Dopo la proposta della scorsa settimana, confermata dal sindaco Alberto Biancheri in conferenza stampa, in queste ore al Comune dine è arrivata un’altra da parte di StaGe! (coordinamento nazionale delle imprese, lavoratori, artisti, musicisti, tecnici ed operatori del settore spettacolo indipendente), che sarebbe intenzionato ad aggiudicarsi l’organizzazione deldal prossimo anno, ovvero da quando scadrà la convenzione tra Rai e Comune di. Il coordinamento Stage! si è fatto avanti anche per gli spazi esterni al Teatro ...

... startup di autenticazione biometrica digenerazione, da lui co - fondata nel 2019. Dalla sua ... Questa missione, viene sottolineato, è stata accompagnata anche daforte attenzione ai temi ...Un fenomeno che bisogna continuare a combattere con regole ad hoc e il giusto controllo, ma soprattutto aiutando i docenti constagione formativa che li porti a innovare la didattica: se ...

La pandemia di Covid è finita (e il prossimo inverno si rischia una nuova ondata) Corriere della Sera

I #Donnalisi di fronte a una nuova burrasca - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

De Laurentiis compra una nuova casa a Napoli: scelta di vita, ecco dove si trova! CalcioNapoli24

Una nuova stretta sul Superbonus blocca lo sconto in fattura e la cessione del credito Linkiesta.it

Ruby, la verità di Karima: «La mia prima notte ad Arcore». Polanco e le Olgettine, una nuova vita: ecco cosa f ilmessaggero.it

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una ...Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 3,9%. Questi i dati relativi alla settimana dal 10 al 16 febbraio 2023, aggiornati alle ore 10 di ieri, giovedì 16 ...