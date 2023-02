Un sedicenne trovato morto carbonizzato nel messinese

Leggi su agi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - Il cadavere di un ragazzo di 16 anni è statoieri sera in una zona periferica di Merì, nel. Il corpo era in parte. La scoperta è stata fatta intorno alle 21,30. Il cadavere è stato riin una zona periferica in un'area di parcheggio non lontana dal un campo sportivo nei pressi di Piazza Italia '90. Sul fatto indagano i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto; sul posto sono intervenuti anche gli esperti dei carabinieri Ris per i rilievi di rito ed è stata disposta l'autopsia. A quanto pare da ieri pomeriggio del ragazzo non si avevano più notizie. Nella zona non vi sarebbero telecamere, e questo renderebbe più difficile il lavoro degli investigatori. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, compreso un gesto suicida.