Un Polo per minori nell’ex feudo del clan Bidognetti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo l’abbattimento a Casapesenna (Caserta) dell’abitazione dove fu catturato nel dicembre 2011 l’allora capo deldei Casalesi Michele Zagaria, un’altra “pagina di legalità” si festeggia nel vicino comune di Casal di Principe, con lo Stato che si riappropria di tre immobili in quella che una volta era l’area della cittàdel, cosca storica deldei Casalesi facente capo a Francesco, detto “Cicciotto e Mezzanotte”, da oltre 20 anni in carcere così come l’altro boss di Casal di Principe, Francesco “Sandokan” Schiavone.ano’ di via Firenze, le tre villette ed un cortile confiscate ai fratelli Luigi e Alfonso Diana, fedelissimi di Cicciotto, ...