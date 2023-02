Un Garante per il monitoraggio delle truffe | proposta dello studio Vizzino al Governatori De Luca e Bardi

Evidentemente, ilchiave di quegli impegni solenni, gli Stati Uniti, concordano e ... Non solole due bombe atomiche sganciate nell'agosto del 1945, ma soprattuttola distruzione che la ...... Marcello Pittella, dopo la seduta straordinaria del Consiglio di ieri, chiesta dalle minoranze... È un errore - continua Pittella - perdere lo Stato. Non abbiamo bisogno di autonomie, ma di ...

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti alla ... Garante Infanzia

Garante Privacy a Google: rimuovere gli URL che non hanno utilità ... Altalex

E' Miriam Stefanoni, vice presidente di Aism Piacenza, la nuova ... Comune di Piacenza

Il Garante Privacy ammonisce un Comune per violazione del GDPR La Gazzetta degli Enti Locali

Bonifici istantanei in euro: parere del Garante privacy europeo - DB Diritto Bancario

comminata dall’Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel luglio 2022, pari a 500.000 euro. Le due multe, per un totale di 1,19 milioni di euro, derivano da condotte illegittime di ...Così il Garante regionale della Salute ... a partire dai plessi ospedalieri, per proteggere una categoria, quella dei medici, che dedica la propria vita a una funzione fondamentale come quella di ...