Un futuro fantascientifico dove il razzismo è legge di stato

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Si chiama The human show il romanzo distopico scritto da Maggie S. Lorelli ed edito da Castelvecchi (pp. 180, euro 20). In un tempo non specificato ma che non è L'articolo proviene da il manifesto.

Una tecnologia dal potenziale sorprendente , quasi, che inverrà sempre maggiormente impiegata anche nella vita di tutti i giorni. Scopriamo insieme. Dal trattamento di ...E di conseguenza non ci sentiamo in grado al momento di sbilanciarci suldi una delle più ... con lo tsunamiche adesso si riversa sulla Terra e non il contrario, che ...

Max-Out, il futuro Nissan da fantascienza la Repubblica

"Archeologie del basso futuro" conferma il valore della fantascienza italiana Micromega

Cos'è l'editing genetico Scopriamo insieme il futuro che ci aspetta Everyeye Tech

¡Ay! è il nuovo disco di Lucrecia Dalt Artribune

Film sullo spazio: i 10+ da vedere almeno una volta nella vita WIRED Italia

Si chiama The human show il romanzo distopico scritto da Maggie S. Lorelli ed edito da Castelvecchi (pp. 180, euro 20). In un tempo non specificato ma che non è così lontano, l’umanità convive con gli ...Non a tutti verrà spontaneo associare il titolo originale al cult del 1984 Giochi stellari, un classico della fantascienza di quegli anni, con giovanissimi protagonisti, che da tempo sembra prossimo a ...