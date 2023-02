Un filo d' aria improvviso a sinistra

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Quel dibattito ache stentava a decollare; quel Pd da rifondare senza sapere come. La fatica, la sensazione della tragedia, le elezioni perdute a raffica e iscrizioni laggiù, nello strapiombo. Radicarsi sul territorio? Ma come? Rompere la luna di miele coi centri storici? Per sposare chi? Chi ti dava di stupratore dei bambini? Ridistribuire il reddito. Legarsi di nuovo ai più deboli. Ecco. Questo sì. Ma il ceto medio? Le partite Iva? Difendere i garantiti? O mollarli un pelino? Far da scudo ai salari? O al reddito di cittadinanza? E la data del congresso ricostituente intanto si avvicinava. E il bandolo della matassa non si trovava. E le posizioni non emergevano. E il confronto ristagnava. Finché. Finché und’d’ha soffiato, ha resistito, ha preso forza fino a diventare un vento capace di ...