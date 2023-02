Un Bosco di Francesca Michielin | una ballata fiabesca da Cani Sciolti testo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Esce oggi Undi, nuovo estratto dal prossimo albumche sarà fuori il 24 febbraio. La cantautrice di Bassano Del Grappa offre un approccio più intimo al suo io, impreziosito da note di pianoforte che ora rintoccano negli accordi e ora si rincorrono come piccole particelle di un arpeggio. Undisi accompagna con un’artwork che è un dipinto suggestivo, un paesaggio con in primo piano una donna intenta a dipingere, in secondo piano uno scooter parcheggiato e sullo sfondo, in cima a una rocca, un edificio in fiamme. Così la cantautrice descrive, anche secondo le arti visive, il comprensibile smarrimento che arriva quando si tenta un ritorno alle origini: tutto è autobiografico e delicato, ...