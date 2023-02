Un anno di guerra nelle parole di Yuriy | volontario Sant' Egidio in Ucraina

Leggi su agi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - "Gli aiuti sono diminuiti molto: restano quelli dei canali ufficiali, non c'è più la stessa spinta che sentivamo all'inizio. Ma la gente qui continua a morire ogni giorno. Siamo stanchi, ma sentiamo una forte responsabilità".Lifanse è coordinatore della comunità dia Kiev. Il 21 febbraio dello scorsosi è sposato: tre giorni dopo, nel Paese in cui questo quarantenne si stava costruendo il proprio futuro, scoppia la. "Ho appena riguardato le foto di quei momenti felici - racconta raggiunto al telefono dall'AGI - Il 23 sera eravamo andati a festeggiare con la comunità e con i miei amici senza fissa dimora, nel centro di Kiev. C'era tensione in quei giorni in città: era piena di giornalisti, mentre i politici erano pochi, se ne erano già andati. Le ambasciate erano ...