Un anno di guerra in Ucraina ricordato con il docu-film Kordon

(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - Per commemorare i tragici sviluppi del conflitto russo-ucraino, a undal suo inizio, il Ministero degli Esteri italiano ha invitato tutte le Sedi della rete diplomatico-consolare e gli Istituti Italiani di Cultura nel mondo alla proiezione del", diretto dalla giovane regista italiana Alice Tomassini e prodotto da Vatican Media (Centro Televisivo Vaticano) e Tenderstories srl. Il 24 febbraio 2023, il lungometraggio verrà esibito, ove possibile, in evento aperto al pubblico e all'eventuale presenza di autorità politiche locali. Al momento, 35 sedi nel mondo hdato conferma della proiezione, comprese Kyiv e Leopoli. "" racconta la storia di cinque volontarie ucraine i cui percorsi si intrecciano in una stazione di periferia al confine tra ...