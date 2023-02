Un accordo tra Serbia e Kosovo | ostacoli e prospettive

In un contesto internazionale delicato e dopo mesi di alta tensionele parti, i Paesi occidentali spingono Belgrado e Pritina a unvolto a normalizzare le relazioni. Si apre una finestra di opportunità per compiere concreti passi in avanti. Nella seconda ...L'rischia tuttavia di arenarsi nuovamente a causa della crisi politica in Sudan, dove è ancora in corso il dialogole forze politiche per la formazione di un nuovo governo dove civili e ...

Restauro ponte dei Cedri C'è l'accordo tra i Comuni il Resto del Carlino

Sviluppo aree industriali, via libera all'accordo tra Regione e Zes Corriere della Calabria

InvestEU: al via terzo accordo tra Commissione europea e CDP Affaritaliani.it

Tutti i dettagli dell'accordo tra Salernitana e Sousa. E si tratta la risoluzione con Nicola TUTTO mercato WEB

Accordo tra Codognotto e Vectorys, la ditta di logistica di Salgareda si apre alla tratta Europa - Nord Africa ilgazzettino.it

(FERPRESS) – Roma, 17 FEB – È stato siglato a Roma l’accordo tra Polizia di Stato e Grimaldi Group S.p.A. volto al potenziamento della sicurezza e alla migliore gestione, condivisione e analisi di inf ...Amichevole, d’accordo, ma con Jordan - anche quando aveva 22 anni - di ... Il livornese, prima di sedersi in panchina, è stato tra i migliori italiani della sua epoca. Ebbe l’occasione di affrontare ...