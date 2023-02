Ultim’ora Twitter | è stato scelto il nuovo Ceo | non potete immaginare di chi si tratta

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 17 febbraio 2023) E’ tutto vero: sarà lui il Ceo dida adesso in poi. La notizia vi lascerà perplessi come è successo già con milioni di utenti del celebre social attualmente in mano a Elon Musk. Un altro cambiamento per. Il social media, lo sappiamo bene, è finito nelle mani di Elon Musk. Ad ottobre 2022 il magnate, patron di Tesla e SpaceX ha preso in mano le redini della piattaforma con il simbolo iconico dell’uccellino. Chi sarà ilCEO di? Ilovetrading.itA capo del canale social che da oltre 13 anni raccoglie i tweet di migliaia e migliaia di iscritti, Elon Musk ha deciso di mettere qualcuno che gli è molto caro, ma di certo non è quello che pensate. Elon Musk dallo scorso autunno, e più precisamente da ottobre, ha acquiil social dell’uccellino blu. Ha speso una cifra che si ...