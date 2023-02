Per' è rinascita, è guardarsi dentro e voler ricominciare, è un nuovo inizio a cui ognuno ha il diritto di poter ambire. Una rinascita ripartita in qualche modo dal palco del Festival di ...Sono stati arrestati e condotti in carcere alle prime luci dell'di oggi i quattro componenti di una banda criminale, composta da due fratelli di 50 e di 42 ... Inerano stati colpiti il bar "...

Ultimo canta il fuoco che ha dentro: la recensione di "Alba" Rockol.it

Ultimo e l'"Alba" di un nuovo giorno: "Ho ritrovato la voglia di raccontarmi alla gente" TGCOM

Alba, il mondo secondo Ultimo Vanity Fair Italia

Ultimo, il significato di tutte le canzoni dell’album “Alba” imusicfun.it

Testo di Alba, Ultimo - Sanremo 2023 Canzoniweb.com

È stato uno degli ignoti misteriosi che ieri sera hanno preso parte al programma condotto da Amadeus su Raiuno.Quattordici canzoni che arrivano dopo l’esperienza sul palco di Sanremo e raccontano un altro lato del cantautore romano che si prepara a riempire gli stadi. Il disco della settimana ...