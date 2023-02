Ultime Notizie – Superbonus 110 | cosa succede ai lavori in corso | chi può ancora usarlo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Per idi ristrutturazione edilizia noniniziati l’indicazione è chiara. Non essendo più possibile la cessione dei crediti, stop agli sconti in fattura grazie al110%. Da oggi, restano tutte le forme di bonus, incluso il 110, ma solo nella forma di detrazione di imposta. Quindi, si possono fare i, ottenendo però il bonus solo negli anni, attraverso un abbattimento delle imposte da pagare. Maaiin? Per rispondere è necessario partire dal testo del provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri, e già pubblicato in Gazzetta ufficiale: sono esclusi dalle novità introdotte gli interventi già avviati. Il testo ridisegna la platea di chi potràcedere i bonus fiscali. La ...