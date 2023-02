Ultime Notizie – Spaccio di crack a Marsala | 14 misure cautelari

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Dalle prime luci dell’alba, oltre 100 militari della Compagnia Carabinieri di(Trapani), dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e del 12esimo Reggimento Carabinieri Sicilia, stanno dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di, emessa dal Gip del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 14 indagati (11 in carcere, 2 divieti di dimora nel comune die un obbligo di dimora nel comune), per cui si è ritenuto sussistano gravi indizi di colpevolezza, a vario titolo, in relazione a reati di traffico edi sostanze stupefacenti (, eroina e cocaina), estorsione, riciclaggio di denaro e lesioni personali. Gli inquirenti ritengono ...

