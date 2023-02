Ultime Notizie – Sondaggi politici | Fratelli d’Italia vola al 31%

(Di venerdì 17 febbraio 2023)al 31%. Il M5S cala, il Pd sale. E’ il quadro delineato dalo Proger Index Research che fotografa le intenzioni di voto per Piazzapulita. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% rispetto all’inizio di febbraio e sale al 31%. Il M5S cede lo 0,2% e ora vale il 17,5%. Passo avanti del Pd (+0,2%), adesso al 15,4%. Stessa crescita della Lega, che sale all’8,8%. Azione-Italia Viva cedono lo 0,3% e scendono al 7,6%. Giù anche Forza Italia, accreditata del 6,3%. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all'...Belinelli è un fattore, come sempre nelleuscite (10 punti), ma la Reyer mantiene il ... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Basket: Altre

Angela Celentano, attesa per il test del Dna. Le ultime notizie sulla pista sudamericana QUOTIDIANO NAZIONALE

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi. La Bielorussia minaccia l'attacco: le parole di Lukashenko Virgilio Notizie

Superenalotto, centrato il «6» da record. Vale oltre 371 milioni di euro Corriere della Sera

Bacheca dei sistemi del Superenalotto: così con 5 euro hanno vinto 4 milioni a testa Corriere della Sera

Superenalotto, centrato il 6 da 371 milioni di euro. È il jackpot più alto al mondo Sky Tg24

Riaffiorano le tensioni tra i #Donnalisi e a mettere a dura prova la stabilità della coppia non è solo Antonino, ma anche Alberto ...Finisce in polemica l'andata del match di Europa League con il Nantes, terminato sul campo 1-1: in pieno recupero il VAR richiama il signor Pinheiro per un possibile rigore, ma il portoghese vede il f ...