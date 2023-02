Ultime Notizie – Sofia | 18 migranti morti soffocati in un camion

(Di venerdì 17 febbraio 2023) I corpi senza vita di 18sono stati trovati all’interno di un, in Bulgaria. A riferirlo è Novinite.com, secondo cui isarebberoper soffocamento. Sulviaggiavano più di 30 persone. I decessi sono stati confermati dai team medici intervenuti sul posto. Secondo le informazioni di Bnt, idovevano essere trasportati dall’area del confine bulgaro-turco a Dragoman, e infine all’area di confine con la Serbia. L’ospedale ‘Pigorov’ ha reso noto che alcuni dei feriti verranno ricoverati nella struttura. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

