Ultime Notizie Serie A | Spalletti alla millesima panchina | il mercato dell’Inter e i migliori nel dribbling

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dRedazione di Calcio News 24A, idribblatori del campionato Kvara, Leao e le sorprese: ecco la classifica deinelinA Inter, ecco i quattro obiettivi delLow Cost Smalling e Soyuncu in difesa, Kessie e Pereyra a centrocampo: i nomi sulla lista di Marotta per l’Inter.questa fa mille in, ma la testa è solo allo scudetto Il tecnico del Napoli questa sera festeggia le mille presenze da allenatore in carriera. Contro il Sassuolo vuole regalarsi i 18 punti di vantaggio sull’Inter Lazio, le parole di Sarri Il tecnico ...