Ultime Notizie – Sassuolo-Napoli 0-2 | gol di Kvaraskhelia e Osimhen

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ilvince 2-0 sul campo delnell’anticipo della 23esima giornata della Serie A 2022-2023, centra il 20esimo successo e consolida il primato in classifica. La formazione allenata da Spalletti vola a 62 punti e compie un altro passo verso lo scudetto, ormai ipotecato. Gli azzurri passano in Emilia con i gol di, sempre più trascinatori. I partenopei sbloccano il risultato al 12? con un assolo del georgiano.parte da centrocampo, salta Laurienté e dal limite dell’area buca Consigli con un rasoterra: 0-1. I padroni di casa reagiscono subito e vanno vicini al pareggio al 14?: Laurienté incrocia la conclusione, palo. Anche iltimbra il legno al 26? con: rasoiata angolata, palo. Il nigeriano fa centro al 33? ...

