Ultime Notizie – Sanremo 2023 | parte esposto | “Spot a Instagram da parte dei conduttori”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il Codacons e l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi hanno presentato oggi ad Antitrust e AgCom un“al fine di verificare se vi sia stata pubblicità occulta o indiretta durante il Festival didel social”. “Con l’odierna segnalazione si vuole sottoporre a scrutinio delle Autorità in intestazione una pratica di pubblicità verosimilmente indiretta che si viene a concretizzare, in violazione degli impegni imposti dall’AgCom e dal codice di autoregolamentazione oltre che in contrasto con la legge, mediante la reiterata menzione durante un programma Rai di un social – nel caso che ci occupa è– addirittura in numero maggiore rispetto agli sponsor paganti” si legge nell’di cui l’Adnkronos ha preso visione in anteprima. Nel testo si sottolinea come il ...