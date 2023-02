Ultime Notizie – Sanremo 2023 | figlia di Little Tony | “Da Gino Paoli niente scuse | valuto querela”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “ha dato del cornuto a mio padre e della poco di buono a mia madre. Un’offesa bruttissima, fuori luogo, fuori contesto, inopportuna, indelicata e anche ignorante, perché offende la memoria dei miei genitori morti, che non possono replicare in alcun modo”. E’ quanto dichiara a Fanpage ladi, Cristiana Ciacci, con riferimento alle frasi pronunciate dal cantautore sul palco del ‘Festival di’ dove era fra i superospiti. “Che mia madre se la siano ripassata tutti, sono sicura che non sia mai successo, conoscendo bene com’era fatta. Poi, che nei 12 anni in cui i miei genitori sono stati insieme, si possano essere traditi a vicenda, è probabile ma non nel modo in cui lo ha detto lui. Comunque anche se fosse, non spettava a...