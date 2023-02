Ultime Notizie Roma del 17-02-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

dailynews radiogiornale venerdì 17 febbraio del governo sui bonus edilizi l'esecutivo ha Infatti deciso che non sarà più possibile ricorrere crediti di imposte relative agli incentivi fiscali per gli enti territoriali A partire da quelli per il superbonus una decisione che secondo lui rischia di far scoppiare una bomba sociale ed economica piccola ancora il prezzo del gas in Europa tocca quota 49,3 euro.per megawattora meno 4,6% livello infra giornaliero più basso dal primo settembre 2021 mentre sulla buona strada per chiudere la settimana e ribasso di quasi il 7% Europa al momento sembra essersi lasciata alle spalle la crisi energetica complice anche la vicinanza della fine della stagione invernale con uno stoccaggio pieno di il 65% molto al di sopra della media decennale del 54% per questo periodo ...