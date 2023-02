Ultime Notizie Roma del 17-02-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio durante il processo la strage di Samarate Nicolò ma ieri visto per la prima volta il padre Alessandro che il 24 maggio 2022 uccise nel sonno la moglie l’altra figlia Silvia il 24 invece scampato alla Furia omicida del genitore rimanendo proferito è costretto in carrozzina Dopo una serie di interventi chirurgici vorrei chiedergli perché ha deciso di rovinare la nostra vita proverò a parlargli Forse la prossima occasione ha fermato Nicolò uscendo dall’aula del tribunale di Busto Arsizio in provincia di Varese dopo che giovedì sera è stato centrato il 6 da record del Superenalotto Continuano i brindisi e festeggiamenti al Paradiso delle Stelle il bar tabacchi via Atripalda in provincia di Avellino Dove sono state acquistate le sue quote del sistema vincente che hanno ...