Ultime Notizie Roma del 17-02-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 febbraio 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sul superbonus si cambia il giorno dopo l’intervento del governo la canzone rimane alta la esecutivo nelle scorse ore Infatti varato un decreto che blocca lo sconto in fattura e la cessione dei crediti per i comuni una mossa che non piace attori del settore con le aziende che hanno lanciato l’allarme il governo così a forza famiglie impresse ha detto lancio la via libera al DL eurocamera la risoluzione in cui si chiede di fornire a chi aiuti militari per tutto il tempo necessario si invita la commissione a prendere in seria considerazione la fornitura di aerei da combattimento elicotteri sistemi missilistici momento delle punizioni della ti respinge le ipotesi di negoziati con Putin e un po’ giocare con lui perché non mi fido la cena pronta a lavorare con la Russia per ...