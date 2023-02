Ultime Notizie – Rifiuti | raccolta differenziata e multe | ecco chi deve pagare

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Se un condominio non smaltisce correttamente ie viene multato per la mancata, chi paga la multa? Secondo la Corte di Cassazione, l’amministratore non può essere ritenuto responsabile in via solidale con i condomini per l’accertata violazione delle regole. A rispondere della condotta sono i condomini, come si legge su studiocataldi.it. L’amministratore condominiale non risponde in via solidale dell’illecito amministrativo commesso. L’amministratore, secondo la sentenza 4561/2023, è responsabile solo se concorre materialmente alla violazione delle regole per la, ma non può essere chiamato a rispondere in relazione a condotte errate tenute da altri. La sentenza fa riferimento ad una vicenda avvenuta a Roma. Un condominio e una Srl, nella qualità di amministratrice dello ...