Ultime Notizie – Psicologo | “Chi si allena regolarmente è più felice”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tornare alla routine quotidiana dopo un periodo di pausa, come le recenti vacanze invernali, o più in generale dopo un momento di fermo ‘esistenziale’, non è semplice. E se a livello fisico sentiamo che le energie non ci hanno abbandonato, è a livello psicologico che ci troviamo spesso ad affrontare estenuanti battaglie contro un nemico in agguato contro il nostro desiderio di benessere: noi stessi! È sul piano psicologico, infatti, che si combattono conflitti interiori capaci di annullare i buoni propositi e di dedicarci con costanza ad un programma dimento. Il primo pensiero per tacitare i dubbi è che lo sport può aiutare ad affrontare lo stress non solo della ripresa del lavoro ma in tutti gli ambiti della nostra quotidianità. Virgin Active, azienda leader nel settore con 40 club in tutta Italia, parla da anni dei benefici fisici e mentali che entrano nella ...