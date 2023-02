Ultime Notizie – Messina | trovato corpo semi carbonizzato di un ragazzo di 16 anni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) E’ giallo nel messinese, dove ieri sera è stato riildi un, dell’apparente età di 16. Il cadavere è stato rinvenuto in piazza Italia ’90, a Merì, piccolo centro a una quarantina di km da. Indagano i carabinieri. Sembra che sul, da un primo esame, non siano emersi segni di arma da fuoco o da taglio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione