Ultime Notizie – Gorno Tempini Cdp | ‘hub energetico e logistico | sfida da cogliere | fondi ci sono’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “La Sicilia è un hube questa è unae un’opportunità a 360 gradi, che richiede investimenti. Ici sono, si tratta di trovare il modo di mettere a terra le opportunità”. Così Giovanni, presidente di Cassa depositi e prestiti, a Palermo in occasione della nuova tappa del Roadshow di Cdp, evento itinerante che ha l’obiettivo di presentare gli strumenti e i progetti del gruppo a favore di imprese e pubbliche amministrazioni. settori su cui puntare l’attenzione per il numero uno di Cdp sono quelli della “transizione energetica, la digitalizzazione e il tema le infrastrutture sociali. E’ un orizzonte ampio quello che la Cassa depositi e prestiti si propone – ha aggiunto– che ha come ...