Udinese | Mateo Retegui | Le Migliori Idee per l’Attacco

(Di venerdì 17 febbraio 2023)è stato catapultato nelle prime pagine della Superliga! Il suo nome è stato legato all’, come riportato da Matías Bustos Milla, giornalista di TNT Sports. L’argentino ha già segnato 4 gol nel primo mese di campionato edizione 2023 ed è l’unico ad andare a segno in tutte e tre le giornate d’apertura. Un vero e proprio “bomber” che ha fatto parlare di sé!è attualmente in prestito al Tigre fino al 31 dicembre, ma il Boca Juniors può riscattarlo per 2,1 milioni di euro. Se l’confermasse le voci provenienti da Buenos Aires, questo accordo potrebbe subire delle modifiche. Nel 2022, quando si è laureato capocannoniere della lega,ha dimostrato la sua abilità nel segnare a tutte le grandi del Paese con la maglia di El Matador. Alcuni grandi club ...

...Prova meno appariscente ma sicuramente di solita grande sostanza dell'ex calciatore dell': ... MARCELO BROVIC eKOVACIC: VOTO 5.5 Voto collettivo per i due centrocampisti in quanto ...... vero faro della Croazia, passando per la regia di Marcelo Brozovic e alla duttilità di... L'Argentina Tra le fila dell'Albiceleste ci sono due giocatori che si stanno distinguendo: l'ex, ...

Udinese sull'attaccante Mateo Retegui | Udinese Blog Udinese Blog

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 febbraio TUTTO mercato WEB

FUTSAL - Il neroverde Grigolon convocato in Nazionale | Udinese ... Udinese Blog

ACB Copa del Rey 2023: il Real Madrid fa fatica contro Valencia ... all-around.net

L'eredità di Marcio e i sogni all'Internacional: "Papà è il mio idolo", la ... Goal.com

Come scrive Bruno Bottaro – giornalista esperto di Turchia e calcio turco – la rappresentazione è stata organizzata in pochissimo tempo e con anche l’aiuto ... ha vinto 1-0 grazie al gol dell’ex ...Qualche ex conoscenza del calcio italiano tra i campioni di Romania, in primis l’ex Udinese Simone Scuffet in porta ... Altri due gialli nel finale di primo tempo, il primo per Boateng del Cluj, che ...