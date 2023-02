(Di venerdì 17 febbraio 2023) Di fronte a una situazione complicata come quella della guerra inbisogna insistere per trovare una "per". E' quanto ha detto il capo della diplomazia del Partito ...

...complicata come quella della guerra inbisogna insistere per trovare una "soluzione accettabile per tutti". E' quanto ha detto il capo della diplomazia del Partito comunista cinese,Yi, ...... Antonio Tajan i accende una speranza per la pace tra Russia e. E un indizio in questa direzione viene dalle parole dal titolare della Farnesina: 'Il capo della diplomazia cineseYi ha ...

Ucraina: Wang, cercare soluzione accettabile per tutti - Ultima Ora Agenzia ANSA

Ucraina, Tajani al diplomatico cinese Wang Yi: “Aiutateci a trovare una soluzione” Il Fatto Quotidiano

Ucraina, Tajani incontra Wang: "Cina ci deve aiutare a raggiungere la pace" Adnkronos

Guerra Ucraina, Wang Yi: "Cina pronta a lavorare a piano di pace" Sky Tg24

Wang Yi incontra Tajani, focus su Ucraina e tensioni con Usa AGI - Agenzia Italia

Di fronte a una situazione complicata come quella della guerra in Ucraina bisogna insistere per trovare una "soluzione accettabile per tutti". E' quanto ha detto il capo della diplomazia del Partito ...La Cina . Ieri durante l’incontro avuto a Roma con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il capo della diplomazia cinese Wang Yi ha affermato che di fronte ad una situazione complicata come quella ...