Ucraina | Wagner annuncia successi Casa Bianca | “Hanno perso 30mila uomini”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il gruppohato oggi di aver assunto il controllo di Paraskoviivka, una località a nord di Bakhmut considerata uno snodo importante dal punto di vista tattico nella guerra trae Russia. Il fondatore del gruppo, Yevgeny Prigozhin, ha reso noto che l’insediamento è completamente controllato dalle sue forze, secondo quanto riferisce l’agenzia russa Interfax. Non ci sono conferme indipendenti e il rapporto serale dello stato maggiore ucraino non contiene indicazioni sulla presunta conquista di Paraskoviivka. Secondo i blogger militari russi la località è uno snodo strategico delle linee di difesa ucraine: se venissero catturati anche i vicini villaggi di Verkhivka, Berkhivka e Yahidne, le truppe ucraine a Bakhmut non potrebbero più essere rifornite da nord. Prigozhin ha usato l’annuncio per ...